Мonobank изменил правила снятия наличных

Клиентам Мonobank придется ехать в другие города, чтобы снять деньги со своей карты. Банк в телефоне оказался не готовым к форс-мажорным ситуациям, поэтому украинцы рискуют остаться без своих сбережений.

Украинцы смогут снять деньги с карты Мonobank только в кассах Львова и Днепра: что следует знать клиентам банка

Один из клиентов Мonobank назвал подход к работе банка в военное время «ловушкой с депозитом в долларах в Монобанке». Украинец описал сложившуюся ситуацию на сайте Минфин. По словам мужчины с ником IvanKash, банки, которые являются официальными партнерами Мonobank А-Банк и Универсал-банк, отказывают в выдаче депозитов.

"Несколько дней пытаемся получить свой депозит в Монобанк в долларах. Мы вместе с женой подходили в отделения А-банка в Одессе, который по словам может выдать через свою кассу депозит. Но нам при словах «Снять долларовый депозит из Монобанка» на отказ каждый день говорят, что валюты в кассе нету", - пожаловался на работу банка в телефоне IvanKash.

Украинцы смогут снять деньги с карты Мonobank только в кассах Львова и Днепра: что следует знать клиентам банка

Автор комментария отметил, что работники Мonobank порекомендовали ему ехать во Львов или в Днепр, если они хотят обналичить валютный депозит.

Служба поддержки Мonobank принесла извинения от имени банка недовольному клиенту. Однако подтвердила, что получить средства наличными возможно при наличии необходимой суммы в отделении.

Напомним, ранее Мonobank и другие банки изменили условия по кредитам. Как накажут украинцев за невыплаченных долгов?


Шевченко Лилия, Тудей

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