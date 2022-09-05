Продаж валюти: Нацбанк змінив правила

Нацбанк дозволив банкам продавати населенню разом із готівковою валютою всю валюту, яка була придбана ними у клієнтів безготівково. При цьому бізнесу, який розраховується за імпорт в іноземній валюті, посилили правила продажу валютних ресурсів.

Нацбанк змінив правила продажу валюти

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Регулятор дозволив банкам продавати населенню разом із готівкою і всю безготівкову валюту, яка була придбана ними у клієнтів. Раніше банкам дозволяли продавати лише половину купленої у клієнтів безготівкової валюти.

"Національний банк сприяє збільшенню пропозиції у готівковому сегменті валютного ринку – до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним з 13 квітня 2022 року у громадян безготівкової валюти, а не половина від нього", - йдеться в інформації прес-служби.

НБУ вважає, що такий дозвіл загалом не призведе до скорочення міжнародних резервів нашої країни. Однак він допоможе стабілізувати ситуацію з продажем готівкової валюти та знизить градус напруженості на валютному ринку.

Нацбанк змінив правила продажу валюти
Щодо продажу валютних коштів бізнесу, який робить закупівлі в інвалюті, то тут Нацбанк посилив умови. Купувати валюту наперед не вийде. Підприємці спочатку повинні будуть витратити ті валютні кошти, які вони мають, а вже потім купувати нову валюту.

"Національний банк визначив, що для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати іноземну валюту, що є у нього, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України", - повідомляє НБУ.

Нацбанк повідомляє, що на початок вересня на валютних рахунках юросіб в українських банках містилось 8,7 млрд. доларів. Тобто бізнес має гроші для імпортних закупівель. Тому в НБУ вважають, що це нововведення призведе до зниження попиту на іноземну валюту та допоможе зберегти доларовий запас в Україні.

Нагадаємо, у Мінекономіки переконані, що курс долара наступного року не підніметься вище за 50 гривень. Однак деякі експерти вважають це надто оптимістичним сценарієм і припускають, що вартість американської валюти може зрости до 80-90 гривень.


Марченко Любов, Тудей





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