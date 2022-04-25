Аукционный дом Christie's хочет собрать один миллион долларов для помощи Украине

Аукционный дом Christie's 25 апреля запускает серию торгов, состоящую из трех частей, с помощью которой надеется собрать миллион долларов помощи для Украины. Как сообщает The Art Newspaper , собранные средства будут распределены через Всемирный фонд памятников (WMF) и его Фонд помощи наследию Украины, организацию Врачи без границ (MSF) и организацию помощи актера Шона Пенна CORE.

Отмечается, что аукционный дом уже сделал пожертвования в пользу Украины, передав средства Агентству ООН по делам беженцев и Красному кресту. Кроме того, он отменил продажи в РоSSии, которые были запланированы на июнь, из-за вторжения страны-агрессора в Украину.