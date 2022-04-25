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2022-04-25
Аукционный дом Christie's хочет собрать один миллион долларов для помощи Украине
Торги будут проходить в апреле-мае.
Аукционный дом Christie's проведет торги для сбора денег для Украины© unsplash/karohubert
Аукционный дом Christie's 25 апреля запускает серию торгов, состоящую из трех частей, с помощью которой надеется собрать миллион долларов помощи для Украины. Как сообщает
Отмечается, что аукционный дом уже сделал пожертвования в пользу Украины, передав средства Агентству ООН по делам беженцев и Красному кресту. Кроме того, он отменил продажи в РоSSии, которые были запланированы на июнь, из-за вторжения страны-агрессора в Украину.
Фаина Ваулина, ZN.ua