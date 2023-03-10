ТОП-5 кросоверів із самою живучою підвіскою

Живучість підвіски багато в чому залежить від стану доріг та від манери водіння. Але є автомобілі з апріорі надійною підвіскою. Сьогодні ми назвемо 5 кросоверів, у яких навіть при пробігу в 100 тисяч кілометрів навряд чи що-небудь може статися з підвіскою.

5 - Hyundai ix35

Йдеться про Hyundai ix35 другого покоління, який випускали в 2009-2015 роках (див. фото вгорі). Експерти рекомендують звернути увагу на моделі, випущені після 2012 року. Саме до їхньої підвіски немає нарікань.

Багато автомобілістів порівнюють Hyundai ix35 із Kia Sportage третього покоління. Справді, ці південнокорейські кросовери збудовані на одній платформі. Але все-таки у Sportage підвіска менш надійна.

Наразі Hyundai пропонує автомобілістам ix35 четвертого покоління (з 2020 року). Він має версію з подовженою колісною базою.

4 - Mitsubishi ASX

Компанія Mitsubishi випускає компактний кросовер Mitsubishi ASX з 2010 року. Експерти відзначають надійні 1,8-літровий та 2,0-літровий двигуни і таку ж надійну підвіску. Але приблизно до 120–150 тисяч кілометрів пробігу потрібна заміна сайлентблоків, та й амортизатори на той час зношуються.

3 - Volkswagen Tiguan

Компанія Volkswagen випускає компактний кросовер Volkswagen Tiguan із 2007 року. Із 2016 року покупцям пропонують його друге покоління. Рекомендуємо звернути увагу на Tiguan першого покоління, особливо на моделі 2012-2013 років випуску. У таких кросоверів дуже надійна підвіска. Деякі автомобілісти називають її майже ідеальною.

2 - Renault Duster

Renault Duster відноситься до бюджетних кросоверів. Його не можна назвати дуже надійним або дуже добре обладнаним. Але в ньому чудово поєднується ціна та якість. При цьому у підвіски Duster дуже мало слабких місць. До них, мабуть, можна віднести втулки та стійки стабілізатора. Решта її елементів витримують понад 80 – 100 тисяч кілометрів пробігу.

Потрібно відзначити, що Renault Duster - це одна з найпопулярніших моделей на ринку нових автомобілів в Україні. У комплектації ZEN кросовер Duster зараз коштує від 672 600 гривень.

1 - Suzuki Grand Vitara

Компанія Suzuki випускає Suzuki Grand Vitara із 1998 року. У 2022 році з'явилося його третє покоління. Експерти рекомендують звернути увагу на Grand Vitara другого покоління, особливо моделі 2012-2014 років випуску. Підвіска відрізняється живучістю.

Раніше експерти назвали 5 кросоверів, які можна купувати навіть із великим пробігом.