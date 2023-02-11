9 найбільш надійних кросоверів та SUV - по категоріям

Американська компанія J.D. Power назвала у лютому 2023 року найбільш надійні кросовери та позашляховики. Експерти проаналізували дані, одержані від понад 30 тисяч власників автомобілів.

У категорії Compact SUV найбільш надійним назвали Kia Sportage. У трійку лідерів у цьому сегменті також увійшли дві американські моделі – Buick Envision та Jeep Cherokee.

У категорії Compact Premium SUV найнадійнішим назвали Lexus NX. До трійки лідерів у цьому сегменті також увійшли Cadillac XT4 та BMW X3.

У категорії Large SUV найбільш надійним назвали Chevrolet Tahoe. На другому місці GMC Yukon. На третє місце у цій категорії нікого не поставили.

У категорії Midsize SUV найнадійнішим назвали Chevrolet Blazer. У трійці лідерів – Hyundai Santa Fe та Ford Edge.

У категорії Midsize Premium SUV найнадійнішим назвали Lexus RX. У нього рейтинг надійності становить 111 балів. На другому місці ще одна модель компанії Lexus – Lexus GX. На третє місце у цій категорії нікого не поставили.

У категорії Small SUV найбільш надійним назвали Toyota C-HR. У трійку лідерів у цьому сегменті також увійшли Buick Encore та Chevrolet Trax.

У категорії Small Premium SUV найнадійнішими виявилися німецькі автомобілі. На першому місці BMW X2. На другому місці – Mercedes-Benz GLA. А BMW X1 – на третьому місці.

У категорії Upper Midsize SUV найбільш надійним назвали Toyota Highlander. У трійці лідерів – Kia Sorento та Toyota 4Runner.

Остання категорія – Upper Midsize Premium SUV. У ній на першому місці по надійністі знаходиться BMW X5. На другому місці Cadillac XT6, а на третьому місці – Volvo XC90.

Слід зазначити, що у рейтингу J.D. Power категорії кросоверів та SUV розбиті для нас незвично. У деяких категоріях можна зустріти одночасно кросовери та позашляховики.

Що ж до автомобільних брендів, які випускають найнадійніші автомобілі, то в 2023 році, згідно з даними J.D. Power, це Lexus (133 проблеми на 100 автомобілів), Genesis (PP144), Kia (PP152), Chevrolet (PP162) та Buick (PP159).

Раніше експерти назвали 5 найнадійніших автомобілів, які можна купувати навіть із великим пробігом.