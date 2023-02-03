ТОП-5 автомобілів, які найбільш схильні до корозії

Вважається, що чим краще обслуговувати автомобіль, тим менше він піддається корозії. Але не всі вживані автомобілі однакові. Деякі з них схильні до корозії сильніше за інших, незалежно від того, як добре за ними стежать. Американське видання Hotcars назвало 5 автомобілів, які найсильніше схильні до корозії.

ТОП-5 автомобілів, які найбільш схильні до корозії

Toyota Rav4

Компанія Toyota вже багато років випускає надійні автомобілі. Американська компанія Consumer Reports постійно ставить моделі цього японського автомобільного бренду на найвищі місця в рейтингах надійності.

Компактний кросовер Toyota Rav4 належить до найпопулярніших моделей Toyota. Його випускають із 1994 року (див. фото вгорі). Наразі покупцям пропонують Toyota Rav4 п'ятого покоління. Це хороший кросовер із невеликою витратою палива. Ось тільки дизайн салону та матеріали, які використані в салоні, не надихають. Власники цього автомобіля також часто скаржаться на корозію.

Land Rover Range Rover Sport

ТОП-5 автомобілів, які найбільш схильні до корозії

Преміальний люксовий кросовер Land Rover Range Rover Sport випускають із 2005 року. Він оснащується 3,0-літровим двигуном V6 з наддувом потужністю 340 к.с. З таким двигуном кросовер до 100 км/год розганяється за 7 секунд.

У Range Rover Sport багато переваг, але мало хто знає, що він схильний до корозії. До того ж, він витрачає багато палива.

Форд Ка

ТОП-5 автомобілів, які найбільш схильні до корозії

Компанія Ford випускає Ford Ka з 1996 року. Передбачалося, що він має скласти конкуренцію Renault Twingo. Це компактний міський автомобіль із 1,3 л двигуном. Він до 100 км/год розганяється за 13 секунд. Дизайн у Ford Ka нічим не примітний, а салон тісний. Але головний його недолік полягає в схильності до корозії.

Ford Focus

ТОП-5 автомобілів, які найбільш схильні до корозії

Українці часто ввозять з-за кордону б/в Ford Focus. Це один із лідерів в Україні на вторинному автомобільному ринку. Але, виявляється, Focus не вирізняється надійністю. Consumer Reports кілька останніх років поспіль вносить його до найменш надійних автомобілів. Але у Ford Focus не лише проблеми з механічною частиною. Відомо, що він схильний до корозії.

Saturn Relay

ТОП-5 автомобілів, які найбільш схильні до корозії

Концерн General Motors випускав мінівен Saturn Relay з 2005 по 2007 рік. Тобто ця модель протрималася на конвеєрі лише 2 роки. Її припинили випускати з кількох причин. Одна з них - схильність до корозії. При цьому Saturn Relay коштував 22 000 доларів. Ця цифра може здатися цілком прийнятною. Однак цей автомобіль критикували через дизайн, через технічні проблеми і через корозію. В результаті його припинили випускати.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, чим обробити кузов автомобіля від корозії.


Максимов Віталій, Тудей





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