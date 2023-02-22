Як успішно скласти практичний іспит на водійські права: відповідь МВС

У 2022 році лише 62% українців з першого разу успішно склали практичний іспит на отримання посвідчення водія. Головний сервісний центр МВС України повідомив про те, які є загальні правила для успішного складання практичного іспиту на отримання водійських прав.

Як успішно скласти практичний іспит на водійські права: відповідь МВС

Під час практичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС можна припуститися трьох помилок. При цьому у кандидата на отримання посвідчення водія є три спроби, щоб скласти практичний іспит. Якщо кандидат із трьох спроб не зміг скласти практичний іспит, то йому доведеться ще раз пройти повний курс навчання у навчальному закладі.

Будь-який кандидат, якщо він отримав незадовільний результат, може отримати копію відеозапису свого практичного іспиту. Для цього потрібно звернутися до того сервісного центру, де він здавав "практику". На отримання копії відеозапису свого практичного іспиту кандидат має три робочі дні. День іспиту також враховується.

Але треба врахувати, що на оскарження результатів іспиту є лише 10 днів. Якщо цей термін пропущено, то результати іспиту переглядати не будуть.

Заява на оскарження результатів іспиту має надійти до Регіонального сервісного центру МВС. За підсумками розгляду заяви результат іспиту може бути скасовано, а кандидат матиме можливість повторно скласти практичний іспит.

Як успішно скласти практичний іспит на водійські права: відповідь МВС

Зверніть увагу на те, що тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання по початковому управлінню має бути достатньою для визначення вміння кандидата управляти ТЗ відповідної категорії безпечно для інших учасників дорожнього руху, але не менше 10 хвилин.

Тривалість практичного іспиту на вулично-дорожній мережі повинна бути не менше 20 хвилин. Тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового управління та в умовах дорожнього руху не повинна перевищувати 60 хвилин.

Результат складання практичного іспиту екзаменатор фіксує в екзаменаційному листі, підписує та вносить до Єдиного державного реєстру МВС.

Нагадаємо, у 2022 році лише 42% українців з першого разу успішно склали теоретичний іспит на отримання посвідчення водія, а 62% успішно з першого разу склали практичний іспит. Минулого року в нашій країні видали 1 220 774 посвідчення водія.

Раніше ми розповіли про те, що робити, якщо з першого разу не склав практичний іспит на права водія.


Максимов Віталій, Тудей





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