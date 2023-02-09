В Україні може з'явитися китайський електромобіль за ціною $5,880

У Китаї розпочався продаж субкомпактного міського електромобіля Geely Panda mini, який у стандартній комплектації коштує 5 880 доларів. Оскільки бренд Geely є в Україні, не виключено, що через деякий час Panda mini з'явиться на українському ринку.

В Україні може з'явитися китайський електромобіль за ціною $5,880

Panda mini EV офіційно дебютував у грудні 2022 року. Його довжина становить 3065 мм, ширина – 1522, висота – 1600 (1610) мм, а колісна база – 2015 мм. Geely каже, що в таку машину поміщається чотири дорослі людини. Але на наш погляд задні сидіння більше підійдуть дітям, у крайньому випадку підліткам.

Panda mini має привабливий дизайн, який нагадує про панд – бамбукових ведмедів, які живуть у Китаї. Наприклад, задні ліхтарі виглядають як великі миготливі очі панди. Компанія Geely раніше вже випускала автомобілі, дизайн яких був натхненний пандами. Зокрема, з 2009 до 2016 року випускали автомобіль Geely GLeagle Panda.

Panda mini - це задньопривідний автомобіль. Покупцям його пропонують у двох версіях. Стандартна версія оснащується електромотором потужністю 27 к.с. і 85 Нм крутного моменту, і батареєю на 9,61 кВтг. Такий електрокар має максимальну швидкість 100 км/год, а запас ходу – 120 км.

В Україні може з'явитися китайський електромобіль за ціною $5,880

Топова версія оснащується електромотором потужністю 41 к.с. і 110 Нм крутного моменту, і батареєю на 17,03 кВтг. Максимальна швидкість – 100 км/год, але запас ходу помітно більший – 200 км.

Слід зазначити, що запас ходу визначений за китайським тестовим циклом CLTC. У Європі та США тестові випробування електромобілів суворіші, тому насправді у Panda mini запас ходу може бути меншим, ніж заявлено офіційно.

Інтер'єр, як і кузов, виконаний у рожевому кольорі. У салоні багато пластику, але він на наш погляд виглядає добре. У салоні є 9,1-дюймова панель приладів і 8,0-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

В Україні може з'явитися китайський електромобіль за ціною $5,880

У стандартній комплектації Geely Panda mini коштує від 5 880 доларів, а в топової комплектації - від 7 352 доларів. Тобто це дешевий електромобіль. Дуже дешевий. Сподіваємося, він за якийсь час з'явиться і в Україні. З 2022 року в Україні відновився продаж автомобілів бренду Geely. Українцям, наприклад, зараз пропонують кросовер Geely Atlas Pro.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2022 році у світі продали 10,5 млн електромобілів. Найбільше – саме у Китаї.


Максимов Віталій, Тудей





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