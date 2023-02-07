Чи потрібно водіям обкатувати нові автомобілі?

В Україні в 2022 році продажі нових автомобілів через війну впали на 63,7% - до 39 100 машин. Багатьох покупців нових автомобілів хвилює питання про те, чи потрібно їх обкатувати. Експерти журналу "За кермом" звернулися по відповідь на це питання до автовиробників.

Відразу скажемо, що більшість опитаних автовиробників висловилися за те, щоби обкатувати нові автомобілі. Однак, у кожної компанії є свої нюанси. І саме ці нюанси, думаємо, буде корисно знати автомобілістам.

Audi

Покупцям нових автомобілів Audi з бензиновим чи дизельним двигуном потрібно знати, що обкатка необхідна. Цей процес має тривати перші 1500 кілометрів. Перші 1000 км частота обертання двигуна не має перевищувати дві третини від максимально допустимого значення. Потім можна поступово підвищувати частоту обертання. Повторюємо, йдеться лише про бензинові та дизельні машини. З електромобілями інша історія.

Hyundai

Якщо ви стали щасливим власником нового автомобіля Hyundai, то не забудьте його обкатати. Цей процес триває приблизно 1000 км. Частота обертання бензинового двигуна під час обкатки повинна становити від 2000 до 4000 об/хв, а дизельного двигуна – не вище 3000 об/хв. Під час обкатки краще не їздити довго з однією і тією ж швидкістю і різко не гальмувати.

Мазда

Для нових автомобілів Мazda обкатка не потрібна. Але на перших 1000 км краще нехай двигун не працює на високих оборотах. Спочатку також краще не їздити довго з однією і тією ж швидкістю і різко не гальмувати. Тобто, фактично, цим машинам теж потрібна обкатка, хоча автовиробник це заперечує.

Mitsubishi

З новими автомобілями Mitsubishi така сама ситуація, як з моделями компанії Мazda. Обкатка їм не потрібна, але радять спочатку не піддавати двигун високим навантаженням.

Volkswagen

А ось покупці нових автомобілів Volkswagen повинні подбати про їхню обкатку. Перші 1000 км краще не перевищувати обертів двигуна більше двох третин від максимуму і не вичавлювати повністю педаль акселератора. Потім навантаження потрібно поступово збільшувати.

Nissan

Власникам нових автомобілів Nissan рекомендують досить довго їх не навантажувати. Йдеться, зокрема, про перші 10 000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про те, через що знижується ресурс двигуна автомобіля.