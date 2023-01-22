Скільки машин ввезли в Україну минулого року: дані статистики

Український авторинок відкотився до "ковідного" 2020 року: у 2022 році українці ввезли 534 тис. 866 машин. Це на 60% менше від показників 2021 року.

Про це свідчать дані сервісу "Опендатабот", інформує Апостроф .

Найбільше машин в країну завезли в період з травня по червень, в період дії "нульового розмитнення", а з липня показник почав знижуватися. Найменше автомобілів ввезли першого місяця повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією. У цей період українці купили за кордоном менше ніж 10 тис. авто.

У середньому вік імпортних автомобілів досяг 12,3 років. Є ризик, що це може негативно позначитися на безпеці на дорогах, але це не підтверджується статистикою. Так, у 2021 році через керування несправним транспортом зафіксували лише 58 ДТП, що становить всього 0,2% від загальної кількості аварій на українських дорогах.

Найпопулярнішим брендом у 2022 році серед "легковушок" виявився Volkswagen. У трійку затребуваних машин потрапили також RENAULT і FORD. Статистика виглядає так: