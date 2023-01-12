Кросовер Hyundai Creta стане електромобілем

Компанія Hyundai розробляє кросовер Hyundai Creta з електричною силовою установкою, повідомило індійське видання Autocar Professional з посиланням на інсайдерську інформацію. У продажу ця новинка з'явиться у 2025 році.

Кросовер Hyundai Creta стане електромобілем

Hyundai Creta випускають із 2014 року. Це популярний на азіатському ринку компактний кросовер. У нього дорожній просвіт становить 190 мм. У лінійку двигунів входять бензинові та дизельні силові агрегати. Але оскільки всі автовиробники вже почали переходити на електромобілі, через кілька років з'явиться Creta з електричною силовою установкою.

На даний момент відомо, що ця новинка має кодове заводське позначення SU2i EV. На жаль, поки що не відомі ніякі подробиці про цей електричний кросовер. Не відомий також його запас ходу. Очікується лише, що це буде доступний електричний кросовер. Чи стане він глобальною моделлю – поки що сказати складно. Зараз головний ринок для Creta – це Індія та деякі країни Азії. Але не виключено, що через якийсь час її випустять на глобальний ринок.

Кросовер Hyundai Creta стане електромобілем

Нагадаємо, найближчими роками Hyundai планує розробити та почати продавати кілька нових електромобілів. Серед них будуть і кросовери.

Раніше фотошпигуни показали в Мережі оновлену Hyundai Sonata. Її продажі розпочнуться навесні 2023 року.


Максимов Віталій, Тудей





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