Названо електромобілі, які найчастіше купують українці

За даними Інституту досліджень авторинку, у 2022 році українці купили 22 500 нових та б/в електромобілів, що на 45,3% більше, ніж у 2021 році. Бестселером серед нових електромобілів став Volkswagen ID.4, а серед вживаних електрокарів - Nissan Leaf.

Названо електромобілі, які найчастіше купують українці

49,2% електромобілів, які купили українці у 2022 році, - це вживані авто, ввезені з-за кордону, 40,9% - купили в Україні на вторинному ринку, а 10% - нові.

Найпопулярніші нові електромобілі серед українців минулого року: Volkswagen ID.4, Honda M-NV, BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Audi E-Tron та Nissan Leaf. Саме їх найчастіше українці купували минулого року.

Найпопулярніші електромобілі - Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen E-Golf, Volkswagen ID.4 і Renault Zoe. Причому Leaf продовжує домінувати за популярністю серед вживаних електрокарів. У 2022 році українці купили 2 269 б/в електромобілів Leaf.

Названо електромобілі, які найчастіше купують українці

Найчастіше автомобілі з електричною силовою установкою купують мешканці Києва, а також Львівської, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. Лідирує у цьому відношенні Київ. Мешканці української столиці у 2022 році купили 4 675 електрокарів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2022 році в Україні реєстрація нових автомобілів збільшилася на 56%.


Максимов Віталій, Тудей





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