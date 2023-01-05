Toyota тестує у Європі новий компактний кросовер

Компанія Toyota почала тестувати в Європі новий компактний кросовер, дуже схожий на концепт Toyota Small SU EV. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його.

Toyota тестує у Європі новий компактний кросовер

У 2021 році Toyota показала кілька цікавих концептів. Одним з них був Toyota Small SU EV, який був компактним електричним кросовером. Схоже, що японський автогігант планує на його базі створити новий серійний кросовер. У всякому разі, тестовий прототип дуже схожий формою на Small SU EV.

Як називатиметься ця новинка – ще не відомо. Навряд чи, звичайно, серійна модель називатиметься SU EV. Хоча з іншого боку Toyota в модельній лінійці вже має автомобілі bZ4x і C-HR...

Toyota тестує у Європі новий компактний кросовер

Концепт мав у своїй назву позначення EV, натякаючи, що він має електричну силову установку. Але серійна версія може мати також гібридні версії, а не тільки електричний варіант. Це означає, що новий кросовер може бути збудований на платформі Toyota E3, яка підтримує гібридні технології PHEV та BEV.

Хтось може сказати, що перед нами серійна версія концепту bZ Compact SUV, який Toyota представила в листопаді 2022 року. Але у цих автомобілів різні розміри та трохи інші форми.

Toyota тестує у Європі новий компактний кросовер

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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