В автошколах зміниться процес іспитів на отримання водійських прав

В Україні найближчим часом істотно зміниться процес складання іспитів в автошколах на отримання посвідчення водія. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Теоретичний іспит

По-перше, запровадять верифікацію та доступ до класу, де проходить іспит. На вході до класу для теоретичного іспиту стоятиме камера. Вона розпізнаватиме особу кандидата на отримання посвідчення водія. Це дозволить направляти рендомним чином кандидатів на робочі місця для іспиту.

У майбутньому кандидати у водії зможуть самостійно фотографуватись у сервісних центрах МВС. Для цього потрібно буде пред'явити ідентифікаційний код та ID-карту.

По-друге, при неправильній відповіді на питання теоретичного іспиту проходитиме FACE ID ідентифікація кандидата. Не можна отримати віддалений доступ до робочого місця під час теоретичного іспиту; відео-фіксація процесу складання теоретичного іспиту та контроль за поведінкою кандидата.

По-третє, екзаменатор зможе онлайн контролювати процес складання теоретичного іспиту кожним конкретно кандидатом.

Практичний іспит

Автомобілі в сервісних центрах МВС матимуть відеореєстратор із 4-ма камерами. Екзаменатори та маршрути вибиратимуться рендомним чином. У екзаменаторів буде check-list, face-id кандидата, можливість розпізнавання номера транспортного засобу. А результати складання практичного іспиту автоматично надходитимуть до Єдиного державного реєстру МВС.

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