Почалися тести нової Hyundai Kona N-Line

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів у Південній Кореї Hyundai Kona нового покоління у спортивній комплектації N-Line. Компанія Hyundai почне продавати нову Hyundai Kona N-Line у 2023 році.

Почалися тести нової Hyundai Kona N-Line

Потрібно відзначити, що Hyundai Kona нового, другого, покоління на 150 мм довше і не 25 мм ширше, ніж модель першого покоління. До того ж у нової Kona більша колісна база (на 60 мм). Kona другого покоління отримала нові бампери, нову радіаторну решітку, нові фари, видозмінені задні ліхтарі, а також нові колісні диски.

Спортивна версія N-Line від стандартної версії відрізняється чорними бічними дзеркалами та дахом, спойлером, більш агресивним дизайном передньої та задньої частини з крилоподібним бампером, який підкреслює нижчу посадку, унікальними 19-дюймовими легкосплавними колісними дисками. Загалом версія N Line виглядає агресивніше.

Почалися тести нової Hyundai Kona N-Line

У лінійку моторів увійдуть двигуни внутрішнього згоряння. Крім того, покупцям запропонують гібридну та електричну версії. Який буде запас ходу у електричній версії – ще не відомо.

Hyundai почне продавати нову Hyundai Kona у 2023 році. Спортивна версія теж одразу з'явиться у продажу.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали оновлену Hyundai Sonata.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистеміУ Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистемі
Chevrolet почав тестувати новий кросоверChevrolet почав тестувати новий кросовер
Турецькі літаки змогли повернутись з України до базового аеропортуТурецькі літаки змогли повернутись з України до базового аеропорту
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
Почалися тести нової Hyundai Kona N-LineПочалися тести нової Hyundai Kona N-Line
Блок рекламы


Похожие новости
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
Почалися тести універсалу BMW 5 Series нового поколінняПочалися тести універсалу BMW 5 Series нового покоління
В Україні почалися продажі Opel Astra нового поколінняВ Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління
Hyundai почав тестувати новий хетчбекHyundai почав тестувати новий хетчбек
Коштує всього $9,750: у Китаї почалися продажі пікапа BAW CalorieКоштує всього $9,750: у Китаї почалися продажі пікапа BAW Calorie
У Німеччині тестують “заряджений“ Hyundai Ioniq 5У Німеччині тестують “заряджений“ Hyundai Ioniq 5
Компанія Subaru оголосила про майбутній вихід нової машини: перше фотоКомпанія Subaru оголосила про майбутній вихід нової машини: перше фото
Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land RoverНовий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover
Hyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросоверHyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросовер
У Мережу вперше потрапили фотографії нового Hyundai i20У Мережу вперше потрапили фотографії нового Hyundai i20
Последние новости
Подгружаем последние новости