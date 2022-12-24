Почалися тести нової Hyundai Kona N-Line

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів у Південній Кореї Hyundai Kona нового покоління у спортивній комплектації N-Line. Компанія Hyundai почне продавати нову Hyundai Kona N-Line у 2023 році.

Потрібно відзначити, що Hyundai Kona нового, другого, покоління на 150 мм довше і не 25 мм ширше, ніж модель першого покоління. До того ж у нової Kona більша колісна база (на 60 мм). Kona другого покоління отримала нові бампери, нову радіаторну решітку, нові фари, видозмінені задні ліхтарі, а також нові колісні диски.

Спортивна версія N-Line від стандартної версії відрізняється чорними бічними дзеркалами та дахом, спойлером, більш агресивним дизайном передньої та задньої частини з крилоподібним бампером, який підкреслює нижчу посадку, унікальними 19-дюймовими легкосплавними колісними дисками. Загалом версія N Line виглядає агресивніше.

У лінійку моторів увійдуть двигуни внутрішнього згоряння. Крім того, покупцям запропонують гібридну та електричну версії. Який буде запас ходу у електричній версії – ще не відомо.

Hyundai почне продавати нову Hyundai Kona у 2023 році. Спортивна версія теж одразу з'явиться у продажу.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали оновлену Hyundai Sonata.