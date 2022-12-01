В Україні ожеледиця: як водіям не потрапити в ДТП

За даними Укргідрометцентру, у перші дні зими у багатьох областях України на дорогах очікується ожеледиця, що збільшує ризик ДТП. Сьогодні ми розповімо автомобілістам, як треба їздити за таких погодних умов, щоб не потрапити у дорожню аварію.

В Україні ожеледиця: як водіям не потрапити в ДТП

При ожеледиці рекомендується по можливості утриматися від поїздок на автомобілі. Якщо ж їхати все-таки необхідно, тоді неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму (можна знизити звичну швидкість приблизно на 5-10 кілометрів) і безпечної дистанції, і в жодному разі не робіть ризиковані маневри. Заздалегідь вмикайте сигнал повороту, якщо змінюватимете напрямок руху.

При поїздці в умовах поганої видимості обов'язково вмикайте ближнє світло або протитуманні фари.

Крім того, обов'язково заздалегідь знижуйте швидкість перед перехрестями, поворотами, світлофорами, нерегульованими пішохідними переходами, школами та датськими садками. Будьте особливо уважними, наближаючись до зупинок громадського транспорту, мостів, шляхопроводів, а також на спусках і підйомах.

В Україні ожеледиця: як водіям не потрапити в ДТП

Деякі водії під час ожеледиці приспускають усі шини приблизно на 0,3 бар. Так автомобіль краще тримає дорогу, краще розганяється та гальмує. При цьому взимку шкода від приспущених шин мінімальна. І вона цілком компенсується зниженням ризику потрапити до ДТП.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що роблять досвідчені водії, коли випав перший сніг та з'явилася ожеледиця.


Максимов Віталій, Тудей





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