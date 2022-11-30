Дефіцит електроенергії: В Україні не працює 70% станцій для підзарядки електромобілів

В Україні працює лише 30% електрозарядних станцій для електромобілів з публічним доступом. Про це повідомляє enkorr.

Дефіцит електроенергії: В Україні не працює 70% станцій для підзарядки електромобілів
Фото: ekopal.if.ua

Зазначається, що ще минулого тижня працювало близько 40% станцій.

«Ще наприкінці минулого тижня була інформація, що близько 60% електрозарядних станцій з публічним доступом, на жаль, перестали працювати. Але, за останніми даними, зараз працюють уже не більше 30% ЕСС від наявної кількості», — йдеться у повідомленні.





Интересные новости
Чи існує позовна давність для звільнення автомобіля з-під арешту – позиція судуЧи існує позовна давність для звільнення автомобіля з-під арешту – позиція суду
В Україну завезуть новий кросовер Geely: фото, ціна та особливості моделіВ Україну завезуть новий кросовер Geely: фото, ціна та особливості моделі
Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinterСтало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter
Українських водіїв почали штрафувати за відсутність віньєток: що це і які умовиУкраїнських водіїв почали штрафувати за відсутність віньєток: що це і які умови
У США назвали найбільш надійні автомобільні брендиУ США назвали найбільш надійні автомобільні бренди
Блок рекламы


Похожие новости
Коли світлофори не працюють: як тепер їздити в УкраїніКоли світлофори не працюють: як тепер їздити в Україні
Експерт розповів, коли в Україні знизиться вартість бензинуЕксперт розповів, коли в Україні знизиться вартість бензину
В Україні протестували електромобіль BYD e2: головні висновкиВ Україні протестували електромобіль BYD e2: головні висновки
В Україні можуть знову запровадити штрафні бали для водіїв, – поліціяВ Україні можуть знову запровадити штрафні бали для водіїв, – поліція
В Україні збільшився попит на бензин та ДП: що прогнозують експертиВ Україні збільшився попит на бензин та ДП: що прогнозують експерти
Стало відомо, скільки людей гине в Україні в ДТПСтало відомо, скільки людей гине в Україні в ДТП
В Україні почали продавати зимовий автогазВ Україні почали продавати зимовий автогаз
В Україні з`явилися нові дорожні знаки: що вони означають та як виглядаютьВ Україні з`явилися нові дорожні знаки: що вони означають та як виглядають
Популярне в Україні авто виявилося небезпечним
В Україні подорожчають держпослуги для власників авто: якими будуть ціниВ Україні подорожчають держпослуги для власників авто: якими будуть ціни
Последние новости
Подгружаем последние новости