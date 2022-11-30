Дефіцит електроенергії: В Україні не працює 70% станцій для підзарядки електромобілів

В Україні працює лише 30% електрозарядних станцій для електромобілів з публічним доступом. Про це повідомляє enkorr.

Фото: ekopal.if.ua

Зазначається, що ще минулого тижня працювало близько 40% станцій.

«Ще наприкінці минулого тижня була інформація, що близько 60% електрозарядних станцій з публічним доступом, на жаль, перестали працювати. Але, за останніми даними, зараз працюють уже не більше 30% ЕСС від наявної кількості», — йдеться у повідомленні.