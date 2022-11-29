Коштує всього $9,750: у Китаї почалися продажі пікапа BAW Calorie

Компанія BAW почала у Китаї приймати попередні замовлення на новий пікап BAW Calorie. Він коштує від 9 750 до 10 700 доларів, залежно від комплектації.

У BAW Calorie дві версії – з короткою та довгою колісною базою. Габарити версії з короткою колісною базою становлять 5270/1900/1860 мм, а з довгою колісною базою – 5520/1990/1905 мм.

Calorie отримав традиційну для пікапа форму кузова з 4-дверною кабіною. Дизайн досить простий, він навряд чи когось здивує. У салоні встановлений сучасний подвійний дисплей, який складається із двох 10,25-дюймових екранів. Також в салоні є трьохспицеве кермо, шкіряні сидіння, розетка на 12 В.

У стандартній комплектації є подушки безпеки для водія та переднього пасажира, дистанційний ключ, система контролю тиску в шинах, кондиціонер та підсилювач керма. У більш дорогих комплектаціях пропонується камера заднього виду, багатофункціональне кермо, бічні дзеркала з електронним регулюванням.

Цей пікап оснащується чотирициліндровим 2,0 л бензиновим двигуном потужністю 144 к.с. і 200 Нм крутного моменту. Він працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

BAW Calorie у стандартній комплектації коштує від 9 750 доларів. Це приваблива ціна для такого пікапа з гарною комплектацією вже в базовій версії.

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