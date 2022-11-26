Українські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливо

В Україні вже розпочався продаж морозостійкого (так званого арктичного) дизельного палива. Воно з'явилося на заправках мережі WOG, проінформувала прес-служба цієї компанії.

Українські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливо

Арктичний дизель, який продає мережа WOG, дозволяє експлуатувати автомобіль за температури повітря до -30 градусів. Наразі таке паливо продається вже на понад 60 заправках мережі WOG. У компанії обіцяють, що кількість таких заправок збільшиться.

Нагадаємо, перші партії арктичного дизельного палива цього сезону доставили з Європи в Україну в жовтні 2022 року. Очікувалося, що українські мережі АЗС почнуть продавати його, коли вдарять сильні морози. До сильних морозів далеко, але морозостійкий дизель вже купити можна.

Українські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливо

Тим часом, за даними порталу Мінфін, середня ціна дизельного палива зараз становить 54,41 гривню за один літр, бензин А-95 - 50,28 грн/літр, а бензин А-95 - 50,70 грн/літр.

Останнім часом в Україні збільшився попит на бензин та дизельне паливо. Поки що цього палива в нашій країні вистачає. Але в Європі спостерігається дефіцит палива, і тому найближчими місяцями, вважають деякі експерти, можуть бути складнощі із наповненням українського ринку. Якщо це станеться, то, мабуть, слід очікувати на чергове підвищення цін на бензин і дизельне паливо.

Раніше Верховний Суд України пояснив, коли не потрібна ліцензія на зберігання палива.


Максимов Віталій, Тудей





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