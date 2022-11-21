Українські АЗС почали продавати бензин А-95 стандарту Євро-4

ZOG, регіональна українська мережа АЗС, почала продавати автомобілістам бензин А-95 екологічного стандарту Євро-4. Про це повідомила прес-служба компанії.

Один літр бензину А-95 Євро-4 зараз коштує 43,50 гривень. Це помітно дешевше, ніж ціна бензину А-95 екологічного стандарту Євро-5 (48,50 гривень/літр).

Власник мережі автозаправних станцій ZOG Олег Серовський розповів, що такий бензин постачає один із українських міні-НПЗ. Яка його якість – поки що не відомо.

Нагадаємо, влітку 2022 року в мережі ZOG почали продавати дизельне паливо екологічного стандарту Євро-3. Воно коштувало на 7 гривень/літр дешевше, ніж дизельне паливо стандарту Євро-5. Проте, зараз продаж ДТ Євро-3 припинився. Сєровський стверджує, що продавався такий дизель добре, а на його якість не скаржилися. Однак, дизель Євро-3 зняли з продажу, оскільки його закупівельна ціна не сильно відрізнялася від цін дизеля стандарту Євро-5.

Раніше стало відомо, що до України прибули перші партії арктичного дизельного палива. Він з'явиться у продажу, коли вдарять сильні морози.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд змусив АЗС виплатити компенсацію автомобілісту, у якого зламався двигун автомобіля через те, що в паливний бак замість дизельного палива залили бензин.