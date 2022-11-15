АЗС оновили ціни: скільки зараз коштують бензин, автогаз та "дизель"

15 листопада, у вівторок, в Україні на АЗС зросли ціни на автогаз у порівнянні з показниками минулого дня. Водночас вартість бензину і дизелю залишилася стабільною, інформує Апостроф.

Про це повідомили в Українських Новинах.

У середньому ціни на автогаз на українських заправках зросли на 0,2% до 28,9 грн/л, якщо порівнювати з показниками 14 листопада, понеділка.

Разом з цим середня вартість бензину А-95 залишилася на рівні 50,83 грн/л, а дизель продається близько за 55 гривень, як і 14 листопада.

Ціна на А-95 коливається на найпопулярніших заправках від 50,49 грн/л до 51 грн/л, тоді як на дизельне паливо від 54,99 грн/л до 55 грн/л.

Ціни на паливо станом на 15 листопада.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що треба знати про терміни та умови зберігання бензину й дизеля в каністрах.


Ліза Бровко, Апостроф





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