"Укрзалізниця" вперше з 24 лютого відновлює пасажирське сполучення з Миколаєвом

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України відновлює пасажирське залізничне сполучення з містом Миколаїв – знову запускає потяг Київ-Миколаїв. Перший рейс зі столиці України до обласного центра Миколаївщини вже заплановано на вечір понеділка, 14 листопада. Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”, а також голова правління компанії Олександр Камишін у Telegram .

"Вантажне сполучення з Миколаєвом в нас працює вже давно. А пасажирський поїзд запускаємо тільки зараз тому що звільнення Херсонщини відігнало російські війська далі від Миколаєва. Ми такі кроки завжди погоджуємо з Губернатором та ЗСУ", – написав Камишін.

В "Укрзалізниці" пояснили, що в останній раз пасажирський поїзд далекого сполучення прибував у місто 24 лютого.