"Укрзалізниця" вперше з 24 лютого відновлює пасажирське сполучення з Миколаєвом
Перший потяг відправляється вже ввечері 14 листопада.
"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України відновлює пасажирське залізничне сполучення з містом Миколаїв – знову запускає потяг Київ-Миколаїв. Перший рейс зі столиці України до обласного центра Миколаївщини вже заплановано на вечір понеділка, 14 листопада. Про це повідомляє
"Вантажне сполучення з Миколаєвом в нас працює вже давно. А пасажирський поїзд запускаємо тільки зараз тому що звільнення Херсонщини відігнало російські війська далі від Миколаєва. Ми такі кроки завжди погоджуємо з Губернатором та ЗСУ", – написав Камишін.
В "Укрзалізниці" пояснили, що в останній раз пасажирський поїзд далекого сполучення прибував у місто 24 лютого.