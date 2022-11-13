Дебютувала Honda Accord 2023 з новим дизайном, але без 2.0 Turbo
Компанія Honda офіційно представила оновлену Honda Accord, яка продаватиметься як модель 2023 року. Ця модель отримала новий дизайн, нові технології, але вона більше не має 2 л турбодвигуна.
Оновлена Accord виглядає консервативніше, ніж модель попереднього року випуску. У неї традиційніша радіаторна решітка, оточена світлодіодними фарами. Передній бампер став вигнутішим. Позаду з'явилися нові ліхтарі.
Довжина Accord 2023 становить 4971 мм, ширина - 1862 мм, висота - 1450 мм, а колісна база - 2830 мм. Тобто вона на 69 мм довша, ніж модель попереднього року випуску.
У стандартній комплектації є бічні дзеркала у колір кузова та 17-дюймові легкосплавні колісні диски.
У спортивній комплектації Sport є чорні дзеркала, задній чорний спойлер і 19-дюймові легкосплавні колісні диски. Комплектація Sport-L відрізняється унікальним чорним дифузором.
Салон виконаний у такому ж стилі, як у Civic, з 10,2-дюймовою цифровою комбінацією приладів та 7-дюймовою інформаційно-розважальною системою, яка підтримує Android Auto та Apple CarPlay. У дорожчих комплектаціях розмір дисплея мультимедійної системи більше – 12,3 дюймів.
У лінійку силових агрегатів входить модернізований чотирициліндровий 1,5 л двигун потужністю 192 к.с. та 260 Нм крутного моменту, а також двомоторна гібридна система четвертого покоління.
А ось чотирициліндрового 2,0-літрового двигуна з турбонаддувом більше немає. Його дуже не вистачатиме, оскільки його потужність становила 252 к.с. і 370 Нм крутного моменту.
Нагадаємо, раніше Honda показала новий електричний кросовер Prologue.