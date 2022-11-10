АЗС знизили вартість преміального бензину: нові ціни

В Україні на початку поточного тижня (7-13 листопада) деякі АЗС трохи знизили вартість бензину А-95+, а цінники на звичайний бензин А-95, дизельне паливо та автогаз не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу консалтингової компанії "А-95".

АЗС знизили вартість преміального бензину: нові ціни

Зокрема, середня вартість бензину А-95+ зараз становить 50,01 грн/літр, бензину А-95 – 49,90 грн/літр, дизельного палива – 53,88 грн/літр, а палива для автомобілів із ГБО – 28,51 грн/літр.

Наразі найдорожчий бензин А-95 продають у Сумській області – у середньому 50,50 грн/літр, а також у Вінницькій, Черкаській та Чернігівській областях (у середньому 50,50 грн/літр). Найдешевше бензин А-95 у середньому коштує у Київській та Волинській областях – 48,85 грн/літр.

Дизельне паливо зараз найдорожче у Донецькій області (у середньому 55,00 грн/літр), а найдешевше – у Житомирській області (у середньому 53,39 грн/літр).

АЗС знизили вартість преміального бензину: нові ціни

Автогаз найдорожче в середньому коштує у Харківській області – 28,98 гривень за літр, а найдешевше – у Вінницькій області (27,89 грн/літр).

Нагадаємо, раніше директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін попередив водіїв, що у листопаді 2022 року в Україні вартість дизельного палива збільшиться на 1-2 гривні.


Максимов Віталій, Тудей





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