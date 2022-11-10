Коштує 8 300 доларів: у Китаї почали випускати пікап BAW Calorie

Китайська компанія BAW почала випускати новий бюджетний пікап BAW Calorie. У стандартній комплектації він коштує всього 8 270 доларів.

Покупцям BAW Calorie запропонують у двох версіях – з короткою та довгою колісною базою. Габарити версії з короткою колісною базою становлять 5270/1900/1860 мм. Він на 122 мм коротший, ніж Toyota Tacoma. Габарити у версії з довгою колісною базою – 5520/1990/1905 мм.

Своїм дизайном цей пікап, звичайно, навряд чи когось здивує. Зате його салон може здивувати, в хорошому сенсі. Так, у салоні є сучасний подвійний екран. Він складається з двох 10,25-дюймових екранів – для панелі приладів і для керування. Також в салоні є трьохспицеве кермо і шкіряні сидіння.

У стандартній комплектації пропонується дві подушки безпеки, камера заднього виду, система контролю тиску у шинах, підсилювач керма. Цілком пристойно для такого бюджетного пікапа.

Під капотом знаходиться чотирициліндровий 2,0 л бензиновий двигун, розроблений компанією Wuling. Його потужність складає 144 к.с. і 200 Нм крутного моменту. Мотор працює разом із механічною коробкою передач.

BAW Calorie у стандартній комплектації коштує 8 270 доларів. Думаємо, такий пікап міг би мати гарний попит в Україні.

Раніше стало відомо, що китайська компанія Geely у 2023 році почне продавати свої автомобілі у Євросоюзі.