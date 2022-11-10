Влітку 2023 року з'явиться нова Toyota Prado: перші подробиці

Компанія Toyota планує влітку 2023 року почати продавати Toyota Land Cruiser Prado нового покоління, повідомляє японське видання Best Car з посиланням на інсайдерську інформацію. Це буде п'яте покоління популярного японського рамного позашляховика.

Влітку 2023 року з'явиться нова Toyota Prado: перші подробиці

За даними Best Car, Land Cruiser Prado п'ятого покоління отримає гібридну версію 2,6 л турбодизельного двигуна, яким оснащується поточне покоління Prado. Також до лінійки силових агрегатів цієї новинки увійде чотирициліндровий 2,4- або 2,5-літровий бензиновий двигун - з гібридною технологією і, можливо, з турбонаддувом.

У 2021 році видання Best Car повідомило, що Prado отримає 2,5-літрову дизель-електричну гібридну систему, як у HiLux. Також висловлювалося припущення, що новий Prado матиме 3,3 л турбо-дизель V6 від Land Cruiser 300 Series – можливо, як відповідь на Ford Everest V6.

Влітку 2023 року з'явиться нова Toyota Prado: перші подробиці

Крім того, зараз відомо, що Land Cruiser Prado п'ятого покоління створюється на платформі TNGA. Це нова версія глобальної платформи Toyota.

Поки що про цей позашляховик більше немає жодної інформації. Toyota почне продавати Toyota Land Cruiser Prado нового покоління влітку 2023 року. Це означає, що вже найближчим часом його тестуватимуть на дорогах загального користування.

Раніше незалежні дизайнери показали, якою буде Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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