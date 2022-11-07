Дизельне паливо у листопаді подорожчає – експерт

У листопаді 2022 року в Україні вартість дизельного палива збільшиться на 1-2 гривні за один літр. Такий прогноз зробив директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін.

Наразі, на початку листопада, середня вартість дизельного палива на українських АЗС становить 53,79 гривень за літр. Найдорожче дизель, зважаючи на все, коштує в мережі SOCAR – 57,99 гривень за один літр.

Леушкін вважає, що у листопаді 2022 року в нашій країні вартість дизельного палива збільшиться на 1-2 гривні за літр. А ось вартість бензину, на його думку, може залишитись стабільною.

Цей прогноз співвідноситься із прогнозом, який раніше зробив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. Він вважає, що вартість дизеля може збільшитись на 1 гривню за один літр, а ціни на бензин не зміняться.

Раніше Нацбанк зробив прогноз, що автомобільне паливо в Україні дорожчатиме на 20%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2022 року.

Раніше стало відомо, що з Європи в Україну прибули перші партії арктичного дизельного палива. Його продаватимуть, коли настануть сильні морози.