Дизельне паливо у листопаді подорожчає – експерт

У листопаді 2022 року в Україні вартість дизельного палива збільшиться на 1-2 гривні за один літр. Такий прогноз зробив директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін.

Дизельне паливо у листопаді подорожчає – експерт

Наразі, на початку листопада, середня вартість дизельного палива на українських АЗС становить 53,79 гривень за літр. Найдорожче дизель, зважаючи на все, коштує в мережі SOCAR – 57,99 гривень за один літр.

Леушкін вважає, що у листопаді 2022 року в нашій країні вартість дизельного палива збільшиться на 1-2 гривні за літр. А ось вартість бензину, на його думку, може залишитись стабільною.

Цей прогноз співвідноситься із прогнозом, який раніше зробив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. Він вважає, що вартість дизеля може збільшитись на 1 гривню за один літр, а ціни на бензин не зміняться.

Дизельне паливо у листопаді подорожчає – експерт

Раніше Нацбанк зробив прогноз, що автомобільне паливо в Україні дорожчатиме на 20%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2022 року.

Раніше стало відомо, що з Європи в Україну прибули перші партії арктичного дизельного палива. Його продаватимуть, коли настануть сильні морози.


Максимов Віталій, Тудей





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