Шпигуни вперше сфотографували пікап Kia

Компанія Kia розпочала тестувати на дорогах загального користування свій новий пікап. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати та розмістили фото в Інтернеті.

Вже давно ходять чутки, що Kia планує розробити та випустити на ринок пікап. У березні 2021 року цей південнокорейський автогігант офіційно підтвердив, що він розробляє два пікапа. І тепер це знайшло своє підтвердження – пікап Kia з'явився на дорогах загального користування. Щоправда, його закрили суцільним камуфляжем.

Але, незважаючи на суцільний камуфляж, зрозуміло, що пікап Kia явно запозичив деякі елементи дизайну від середньорозмірного позашляховика Kia Mohave. Так, наприклад, в них однакові передні фари і однакові решітки радіатора. Ми звернули також увагу, що цей пікапа має великий дорожній просвіт.

Нагадаємо, у Kia Mohave рамна конструкція. Він оснащується 3,0 л дизельним двигуном, який працює разом із восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – повний.

На перший погляд, Mohave підходить для того, щоб на його базі зробити пікап, здатний конкурувати з такими моделями, як Toyota Hilux і Ford Ranger. Але згадаймо, що Mohave поточного покоління з'явився в 2008 році. Тобто він вже застарів. Можливо, таку стару модель навряд чи варто використовувати для нового пікапа. Хоча, звісно, це лише наша особиста думка.

Раніше фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів у Південній Кореї оновлений кросовер Kia Sorento.