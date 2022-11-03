Hyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросовер

Компанія Hyundai у 2023 році почне продавати в Індії новий бюджетний кросовер. Це буде найдешевший паркетник у модельній лінійці Hyundai.

Зараз ця новинка має кодову назву Hyundai Ai3 CUV (Compact Utility Vehicle). В Індії він має скласти конкуренцію таким моделям, як, наприклад, Tata Punch, Renault Kiger і Nissan Magnite. Рішення про розробку та випуск на ринок цього кросовера боси південнокорейського автогіганта прийняли незадовго перед початком пандемії коронавірусу.

Ai3 CUV створюється на платформі, яка лежить в основі Hyundai Grand i10 Nios та компактного седана Aura. Які він отримає двигуни – ще не відомо. Можливо, одним із них буде 1,2 л бензиновий мотор, яким зараз оснащуються Grand i10 та Aura.

За своїми розмірами новий субкомпактний кросовер буде трохи більше, ніж Hyundai Casper, який зараз продається в деяких країнах. До речі, Casper - це зараз найменший і найдоступніший за ціною кросовер у модельній лінійці Hyundai.

За чутками, Hyundai щороку випускатиме по 50 000 кросоверів Ai3 CUV (як ми вже говорили, це кодова назва). Він розрахований для індійського ринку. Але не виключено, що його продаватиме і в інших країнах. Раніше вже були численні приклади, що регіональні моделі виходили на глобальний ринок.

Нагадаємо, раніше Hyundai показав свій новий мінівен Hyundai Stargaze. У базовій комплектації він коштуватиме близько 17 100 доларів.