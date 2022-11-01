BMW M3 CS тестують у мінімальному камуфляжі

Компанія BMW планує у 2023-2024 роках випустити в обмеженій кількості новий спортивний седан BMW M3 CS. Фотошпигуни помітили його під час тестів у Німеччині на гоночному треку Нюрбургрінг.

Це вже не перші шпигунські фотографії BMW M3 CS. Але цього разу його тестують у менш закамуфльованому вигляді, ніж раніше. Тому ми можемо краще розглянути новий спортивний баварський седан. Судячи з фотографій, новий M3 CS отримає агресивну передню частину, ексклюзивні колісні диски з шинами Michelin Pilot Sport Cup.

Під капотом, за чутками, знаходиться шестициліндровий рядний 3,0 л бензиновий двигун із подвійним турбонаддувом. Його потужність складає 543 к.с. і 646 Нм крутного моменту. Таким же двигуном, до речі, оснащується і версія BMW M4 CSL. Коробка передач – автоматична, але офіційно це ще не підтверджено. У M3 CS привод повний, у той час як у M4 CSL тільки задній.

У M3 CS буде спортивний інтер'єр, відповідно до агресивного дизайну кузова. Так, він отримає спортивні сидіння і, можливо, вставки з вуглеволокна, яке таке популярне в автоспорті.

BMW випускатиме седан BMW M3 CS тільки з березня 2023 року до лютого 2024 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Для порівняння, зараз M4 CSL коштує від 140 895 доларів.

Нагадаємо, раніше BMW показав на тизері BMW M2 нового покоління.