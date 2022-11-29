Оновлений Opel Corsa показали у мінімальному камуфляжі

Opel в 2023 році почне продавати оновлений Opel Corsa. У Німеччині фотошпигуни помітили цю новинку під час дорожніх тестів у мінімальному камуфляжі.

Оновлений Opel Corsa показали у мінімальному камуфляжі

Раніше фотошпигуни вже показували оновлену Corsa, але тоді вона мала більше камуфляжу, ніж зараз. Камуфляжем закрита передня панель. Саме там і відбудуться усі основні зміни у дизайні.

Зокрема, Corsa отримає нову решітку радіатора, яка буде нагадувати радіаторну решітку Opel Mokka і Astra. Крім того, зміниться дизайн переднього бампера, а світлодіодні фари стануть тоншими.

Ззаду зміни менш помітні. Загальний дизайн задньої частини мінімальний і схожий на Opel Crossland, особливо задніми ліхтарями. Змін у задньому бампері ми не помітили, але це не означає, що їх не внесуть надалі.

Оновлений Opel Corsa показали у мінімальному камуфляжі

У лінійці двигунів оновленого Opel Corsa, як і раніше, будуть двигуни внутрішнього згоряння, але стане більше електрифікованих (гібридних) версій. Це необхідно для того, щоб автомобіль відповідав суворим нормам викидів СО2, що діють у Європі. Повністю електрична Corsa може отримати такі ж удосконалення, як Peugeot e-208, оскільки ці моделі побудовані на одній платформі та мають одні компоненти. Нагадаємо, у Peugeot e-208 нещодавно з'явилися потужніший електромотор і нова батарея.

Opel почне продавати оновлений Opel Corsa у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Оновлений Opel Corsa показали у мінімальному камуфляжі

Раніше ми повідомили, що у Opel Corsa з'явилася нова спортивна комплектація.


Максимов Віталій, Тудей





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