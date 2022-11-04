У Німеччині тестують новий седан BMW i5

Компанія BMW почала тестувати новий електричний автомобіль BMW i5. Фотошпигуни вже сфотографували його під час тестів у Німеччині на гоночному треку Нюрбургрінг.

BMW i5 закамуфльовано плівкою, але зрозуміло, що перед нами версія i5 M60. Попереду вгадується позначення M. На те, що перед нами високопродуктивна версія також вказують великі гальма, червоні гальмівні супорти, невеликий спойлер на багажнику. Але це точно не M5.

Яку силову установку отримає цей електричний седан - ще не відомо. Стверджується, що i5 M60 буде однією із найпотужніших моделей сімейства BMW 5 Series. Щодо цього вона поступатиметься, мабуть, тільки M5. Для порівняння, зараз BMW продає електричний кросовер iX M60. Він оснащується двома електромоторами потужністю 611 кінських сил. Не виключено, що у електричного седана потужність силової установки теж буде такою самою.

BMW i5 за своїми розмірами менше, ніж BMW iX. Це означає, що в нього краща керованість. До речі, зараз баварський автогігант розробляє нову 3 Series із електричною силовою установкою на платформі Neue Klasse. У нього, мабуть, керованість буде навіть кращою, ніж у i5.

Цей автомобіль отримає сучасні технології. Наприклад, мультимедійний комплекс iDrive восьмого покоління, який дебютував у 2021 році.

Раніше стало відомо, що BMW 8 Series буде нове покоління, але тільки в кузові Gran Coupe.