Новий BMW X6 тестують у мінімальному камуфляжі

Компанія BMW почала тестувати оновлений BMW X6 у мінімальному камуфляжі. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його під час тестів у Німеччині.

Новий BMW X6 тестують у мінімальному камуфляжі

Судячи з шпигунських фотографій, оновлений BMW X6 отримав нову радіаторну решітку. На щастя, вона не така велика, як у BMW M3/M4. У X6 вона виглядає набагато красивіше. Радіаторну решітку тепер оточують більш тонкі фари (у більш дорогих комплектаціях у них буде лазерна технологія). Загалом передня панель цього нового купе-кросоверу виглядає краще, ніж у попередньої версії.

Більш серйозні зміни сталися у салоні. За чутками, оновлений X6, швидше за все, матиме вигнутий дисплей, як у BMW i4 та iX, а також нову інформаційно-розважальну систему.

Новий BMW X6 тестують у мінімальному камуфляжі

У технічній "начинці" теж відбудуться зміни. Так, версія M Performance, розташована під X6 M, отримає новий баварський 4,4 л двигун V8 з подвійним турбонаддувом. Цим двигуном, до речі, вже оснащується BMW X7 M60i. У X6 M60i потужність цього двигуна становить 530 к.с. Він працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Коли BMW почне продавати оновлений BMW X6 - ще не відомо. Мабуть, його продажі почнуться у 2023 році.

Новий BMW X6 тестують у мінімальному камуфляжі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe.


Максимов Віталій, Тудей





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