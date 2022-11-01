Стали відомі подробиці про кросовер Renault 4

Компанія Renault у жовтні 2022 року на автосалоні у Парижі показала концепт Renault 4ever Trophy, на базі якого у 2025 році випустять новий електричний кросовер Renault 4. Керівник відділу дизайну Renault Жіль Відаль розповів, яким буде дизайн відродженого Renault 4.

Стали відомі подробиці про кросовер Renault 4

За словами Відаля, електричний кросовер Renault 4 отримає дизайн кузова у ретро-стилі із сучасними елементами. У принципі, у цьому він не розкрив жодної таємниці. Вже раніше було відомо, що відроджені класичні моделі Renault 4 та Renault 5, які зараз розробляє Renault, матимуть у своєму дизайні елементи ретро-стилю. Це підтвердили і концепти цих автомобілів.

Але Відаль розповів дещо про салон Renault 4 (у концепту салону не було). Так, у цього електричного кросовера буде "розумне та практичне заднє сидіння", низький поріг завантаження багажника, модульність. Наразі розглядається кілька варіантів інтер'єру. Остаточний варіант ще не вибрано.

Стали відомі подробиці про кросовер Renault 4

Нагадаємо, кросовер Renault 4 збудують на електричній платформі CMF-EV. Його довжина становитиме 4166 мм, ширина – 1950 мм, висота – 1900 мм, а колісна база – 2570 мм. Принаймні саме такі габарити у концепту 4ever Trophy. Дорожній просвіт – 200 мм.

За попередньою інформацією, цей кросовер отримає електромотор потужністю 134 к.с. та літій-іонну батарею на 42 кВтг. Запас ходу – від 402 км.

Renault почне випускати Renault 4 у 2025 році. Перед цим у продажу з'явиться електричний Renault 5.

Стали відомі подробиці про кросовер Renault 4

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали абсолютно новий Renault Scenic.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціниБільшість українських АЗС продовжують завищувати ціни
Нові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу змінуНові “права“ кожні 5-10 років: у закон хочуть внести важливу зміну
Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан StingerKia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger
Блок рекламы


Похожие новости
Шпигуни розсекретили новий кросовер RenaultШпигуни розсекретили новий кросовер Renault
Підліток за кермом збив 9-річну дитину: у поліції повідомили подробиці ДТППідліток за кермом збив 9-річну дитину: у поліції повідомили подробиці ДТП
Jeep попросить фанів придумати назву для нового кросовераJeep попросить фанів придумати назву для нового кросовера
Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі ID 3Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі ID 3
Renault вперше показав новий електромобіль Renault 5Renault вперше показав новий електромобіль Renault 5
Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSeOpel розробив спортивний кросовер Grandland GSe
Як виглядає новий кросовер Honda: у мережу злили фотоЯк виглядає новий кросовер Honda: у мережу злили фото
Кросовер Suzuki Across отримає новий салон: перші фотоКросовер Suzuki Across отримає новий салон: перші фото
Як продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертівЯк продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертів
Точно потрібен електрокар: Renault створить мережі швидких зарядок для автоТочно потрібен електрокар: Renault створить мережі швидких зарядок для авто
Последние новости
Подгружаем последние новости