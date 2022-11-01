Стали відомі подробиці про кросовер Renault 4

Компанія Renault у жовтні 2022 року на автосалоні у Парижі показала концепт Renault 4ever Trophy, на базі якого у 2025 році випустять новий електричний кросовер Renault 4. Керівник відділу дизайну Renault Жіль Відаль розповів, яким буде дизайн відродженого Renault 4.

За словами Відаля, електричний кросовер Renault 4 отримає дизайн кузова у ретро-стилі із сучасними елементами. У принципі, у цьому він не розкрив жодної таємниці. Вже раніше було відомо, що відроджені класичні моделі Renault 4 та Renault 5, які зараз розробляє Renault, матимуть у своєму дизайні елементи ретро-стилю. Це підтвердили і концепти цих автомобілів.

Але Відаль розповів дещо про салон Renault 4 (у концепту салону не було). Так, у цього електричного кросовера буде "розумне та практичне заднє сидіння", низький поріг завантаження багажника, модульність. Наразі розглядається кілька варіантів інтер'єру. Остаточний варіант ще не вибрано.

Нагадаємо, кросовер Renault 4 збудують на електричній платформі CMF-EV. Його довжина становитиме 4166 мм, ширина – 1950 мм, висота – 1900 мм, а колісна база – 2570 мм. Принаймні саме такі габарити у концепту 4ever Trophy. Дорожній просвіт – 200 мм.

За попередньою інформацією, цей кросовер отримає електромотор потужністю 134 к.с. та літій-іонну батарею на 42 кВтг. Запас ходу – від 402 км.

Renault почне випускати Renault 4 у 2025 році. Перед цим у продажу з'явиться електричний Renault 5.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали абсолютно новий Renault Scenic.