BMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XM

BMW буде й надалі деякі свої нові автомобілі створювати відповідно до свого нового корпоративного дизайну, як у кросовера BMW XM. Навіть попри те, що багато автомобілістів його критикують. Таку заяву зробив голова баварського автогіганта Олівер Ціпсе.

BMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XM

Восени 2022 року компанія BMW офіційно представила свій новий кросовер BMW XM, який створили відповідно до нової стилістики дизайну. Його дизайн багато фанатів і автомобільних експертів піддали критиці. Ципсе назвав критику "дискусією".

Дизайн у цього кросовера справді неоднозначний. Весь кузов сполосаний прямими лініями. Великі "ніздрі" (решітки радіатора) обведені світлодіодною смугою. Двохрівневі фари теж особливо виділяються.

BMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XM

Новий корпоративний дизайн з'явився у BMW кілька років тому. Його основна суть - великі радіаторні решітки на великих моделях, а маленькі на маленьких моделях.

Ципсе підкреслив, що цей новий екстравагантний дизайн BMW використовуватиметься і надалі при створенні деяких нових моделей. Він заявив, що дизайн M3/M4 та нового XM залучив до автомобілів баварського автогіганта нових клієнтів, завдяки чому збільшився продаж.

При цьому Ципсе стверджує, що дизайн BMW XM "майже всім подобається". На наш погляд, це надто оптимістичне твердження.

BMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XM

Нагадаємо, раніше стало відомо, що BMW випустить BMW 8 Series нового покоління, але лише у кузові Gran Coupe.


Максимов Віталій, Тудей





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