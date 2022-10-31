Українські умільці створили "гібрид" з УАЗ та Mitsubishi Pajero: фото

В Україні автомобільні умільці схрестили "Буханку" УАЗ-452Д і позашляховик Mitsubishi Pajero Sport.

Подробиці незвичайного гібрида опубліковані на порталі AutoRia.

Незвичайний мікроавтобус підвищеної прохідності територіально знаходиться у Львові, інформує Апостроф.

В оголошенні зазначено, що стара "Буханка" УАЗ-452Д отримала кузовні панелі та деталі салону від Mitsubishi Pajero Sport. Крім цього, японський позашляховик виступив в якості донора - з автомобіля взяли силовий агрегат, коробку передач, фари, радіаторні грати і передні двері.

Модернізований гібрид також оснащений кондиціонером, регулюванням рульової колонки, подушкою водія безпеки і люком в даху. Крім цього, розробили встановили в автомобіль мультимедійну систему та камеру заднього виду.

В якості силового агрегату гібрида виступає 3,0-літровий бензиновий V6 Mitsubishi потужністю 178 л. с., який було доповнено ГБО. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП та повний привід. Поліпшити керованість отриманого автомобіля покликані підсилювач керма, ABS та антипробуксовочна система.

У оголошенні зазначено, що вартість незвичайного гібрида, який був створений на основі "Буханки" УАЗ-452Д та Mitsubishi Pajero Sport, становить $23 тис.


Богдан Соловйов, Апостроф





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