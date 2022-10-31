Renault вперше показав новий електромобіль Renault 5

У Франції компанія Renault на своєму заводі в департаменті Івелін представила свій "промисловий метавсесвіт". Там будуть використовувати новітні технології. Для імітації камери для фарбування у віртуальній реальності використовували електромобіль Renault 5, який зараз розробляє цей автогігант.

Renault вперше показав новий електромобіль Renault 5

На початку 2021 року публіці показали концепт R5 Prototype. На його базі створюється електричний Renault 5. Тепер ми з вами вперше можемо побачити його офіційне зображення.

Серійний Renault 5 повторює силует свого концепту, виконаний у ретро-стилі. Тим не менш, серійна версія все-таки відрізнятиметься від свого концепту.

Серійне виробництво нового Renault 5 розпочнеться у Франції наприкінці 2023 року. У продажу він з'явиться влітку 2024 року.

Renault вперше показав новий електромобіль Renault 5

Нам відомо, що Renault 5 збудують на модульній платформі CMF-B EV альянсу Renault Nissan Mitsubishi. Він отримає дві версії з батареями на 45 та 52 кВтг. У нього також буде два рівні потужності електричної силової установки – 125 к.с. та 150 к.с. (мова йде про двигун ePT-100kW). Renault 5 оснащуватиметься новою літій-іонною батареєю, завдяки чому його запас ходу складе 400 км (за циклом WLTP).

Очікується, що цей французький електрокар у ретро-стилі коштуватиме близько 24 000 євро без урахування бонусів.

Renault вперше показав новий електромобіль Renault 5

Нагадаємо, раніше Renault показав новий електричний концепт Renault 4.


Максимов Віталій, Тудей





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