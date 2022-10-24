Віддаємо безкоштовно: хто може отримати Мercedes-Benz і не лише, роз'яснення від Мін'юсту

Віддаємо безкоштовно: хто може отримати Мercedes-Benz і не лише, роз'яснення від Мін'юсту

Автомобіль Мercedes-Benz S320 (2001 року випуску) Міністерство юстиції України безоплатно віддає разом з Державною виконавчою службою та Електронний аукціон OpenMarket - СЕТАМ.

Як пише Politeka.net з посиланням на Мінюст, крім іномарки безоплатно також віддаються автозапчастини різних виробників, товари побутового вжитку (зубні щітки, лампочки, пластикові рамки для розеток, розетки без корпусу, кабель, фітинги для кабелів, настінний ліхтар, зарядний пристрій, флешки, інше).

Крім того, також безоплатно можна отримати мобільні 4G LTE WiFi роутери з VPN і настроюваним DNS-сервером, кавомашину, одяг та багато іншого.

Право на отримання автомобіля та інших речей мають військові формування, заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та інші.

Заявку необхідно подати до 18 листопада 2022 року.

Додамо, що безкоштовне розмитнення в Україні скасовано три місяці тому, але суттєвого зростання цін на вживане авто не спостерігається. Експерти проаналізували середні ціни на низку вживаних моделей. З'ясувалося, що найдоступнішими зараз є старі радянські чи пострадянські моделі.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
ТОП-5 найбільш проблемних АКППТОП-5 найбільш проблемних АКПП
Верховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілимВерховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілим
Volvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФVolvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФ
На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грнНа Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн
У Європі тестують новий Volkswagen PassatУ Європі тестують новий Volkswagen Passat
Блок рекламы


Похожие новости
Автогаз продовжує дорожчати: на скільки може підвищитися ціна на АЗСАвтогаз продовжує дорожчати: на скільки може підвищитися ціна на АЗС
Допоможе пережити "кінець світу": у США представили унікальний броньовик, фотоДопоможе пережити "кінець світу": у США представили унікальний броньовик, фото
Укрзалізниця ввела абонементи на безлімітні поїздки: хто зможе скористатисяУкрзалізниця ввела абонементи на безлімітні поїздки: хто зможе скористатися
Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“
З Нідерландів в Україну передадуть дві тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто зможе отриматиЗ Нідерландів в Україну передадуть дві тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто зможе отримати
В Україні хочуть запровадити безкоштовний проїзд: хто з громадян зможе скористатисяВ Україні хочуть запровадити безкоштовний проїзд: хто з громадян зможе скористатися
Ford показав, яким може бути седан MustangFord показав, яким може бути седан Mustang
На Львівській митниці незаконно безкоштовно розмитнювали євробляхиНа Львівській митниці незаконно безкоштовно розмитнювали євробляхи
Аеропорт «Львів» може першим відновити роботу за наявності гарантій безпекиАеропорт «Львів» може першим відновити роботу за наявності гарантій безпеки
Мінінфраструктури назвало аеропорт, який першим може відновити польоти в УкраїніМінінфраструктури назвало аеропорт, який першим може відновити польоти в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости