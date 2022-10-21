Ілон Маск пообіцяв випускати більш дешеві електромобілі

Компанія Tesla розробить нову платформу для електромобілів, завдяки чому їхня вартість знизиться в 2 рази. Таку заяву зробив глава Tesla Ілон Маск.

Ілон Маск пообіцяв випускати більш дешеві електромобілі

За його словами, зокрема, нова платформа компанії Tesla буде меншою, ніж компактна платформа, на якій створили електромобілі Model 3 і Model Y. При цьому електрокари, створені на новій платформі, коштуватимуть приблизно вдвічі дешевше, ніж зараз. Маск упевнений, що ці нові електрокари випускатимуть у великій кількості.

Нагадаємо, зараз у США Tesla Model 3 у стандартній комплектації коштує від 48 490 доларів. Це означає, що нові електромобілі компанії Tesla коштуватимуть приблизно 25 000 доларів.

Коли Tesla почне випускати нові електромобілі за доступною ціною? Це поки що не відомо. Зрозуміло, спочатку Маск має збільшити випуск Cybertruck і Semi. Мабуть, це станеться у 2024 чи 2025 році.

Ілон Маск пообіцяв випускати більш дешеві електромобілі

До речі, за розробку доступних електромобілів Tesla відповідає китайський офіс цієї компанії. Про це стало відомо ще на початку 2021 року. Для їхньої розробки в Шанхаї вже збудували спеціальний дослідницький центр. Продаватимуть такі машини не лише в Китаї, а й у всьому світі.

Нагадаємо, раніше китайська компанія Ora, що належить Great Wall, показала новий електричний седан Ora Cat для Європи.


Максимов Віталій, Тудей





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