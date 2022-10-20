Hyundai представив новий Grandeur зі сміливим дизайном

Компанія Hyundai офіційно представила Hyundai Grandeur нового, сьомого, покоління (у деяких країнах ця модель відома під назвою Azera). Цей флагманський седан преміум-класу отримав значні зміни у дизайні та нові технології.

Hyundai Grandeur сьомого покоління дуже відрізняється від моделі шостого покоління. Його передня частина сильно нагадує футуристичний мінівен Hyundai Staria. Світлодіодна смуга тягнеться по всій ширині передньої частини. Фари розташовуються нижче в окремому блоці на бампері. Радіаторна решітка велика.

Бокове скло нагадує класичний Grandeur 1986 року. Щоправда, це був не Hyundai як таковий, а оновлена ??версія Mitsubishi Debonair.

Довгі задні двері свідчать, що колісна база нового Grandeur збільшена, щоб задні пасажири відчували себе комфортніше. Нагадаємо, довжина Grandeur шостого покоління складає 4990 мм, а колісна база – 2885 мм. За своїми розмірами новий Grandeur розташовуватиметься між Genesis G80 та G90.

Салон теж зазнав значних змін. Сидіння обтягнуті еко-шкірою Nappa з ділянками антибактеріальної шкіри.

Технічні характеристики нового Grandeur компанія Hyundai ще не оприлюднила. У продажу він з'явиться на початку 2023 року.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали оновлену Hyundai Sonata.