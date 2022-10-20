У Європі з'явиться спортивний Toyota RAV4

Компанія Toyota офіційно представила спортивну версію свого популярного кросовера Toyota RAV4. Вона називається Toyota RAV4 GR Sport. У продажу ця новинка з'явиться наприкінці 2022 року.

Чотири роки тому Toyota представила модельний ряд GR для своїх автомобілів. До нього входять версії GR, GR Sport, та топова GRMN. Версія GR є у Toyota Corolla, 86, та Supra. Версія GRMN доступна лише для Yaris. Що ж стосується версії GR Sport, то її пропонують для різних моделей японського автогіганта, навіть для мінівена.

Наприкінці 2022 року в Європі почнуться продажі Toyota RAV4 GR Sport. Такий кросовер отримав переналаштовану підвіску (жорсткіші пружини та спортивні амортизатори). Toyota каже, що у такого модернізованого RAV4 краще керованість і "цікавіше водіння".

RAV4 GR Sport навіть зовні відрізняється від стандартної версії. Наприклад, у нього чорні колісні арки та унікальні 19-дюймові колісні диски.

У салоні встановлені спортивні сидіння (вони обтягнуті замшею), з'явилися логотипи GR. Є новий 12,3-дюймовий дисплей водія та інформаційно-розважальна система з 10,5-дюймовим екраном.

Toyota почне продавати Toyota RAV4 GR Sport у Європі наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не оголошено.

Нагадаємо, раніше дизайнери показали, якою буде Toyota Camry нового покоління.