Mitsubishi у 2023 році почне продавати новий кросовер XFC

Компанія Mitsubishi показала у В'єтнамі новий концепт Mitsubishi XFC. На його базі збудують новий компактний кросовер, який у продажу з'явиться у 2023 році.

Mitsubishi у 2023 році почне продавати новий кросовер XFC

Відразу скажемо, що концепт Mitsubishi XFC створено відповідно до корпоративного стилю Mitsubishi. Чому ми на це звернули особливу увагу? Тому що Mitsubishi ASX нового покоління, який дебютував у вересні 2022 року, є просто аналогом Renault Captur.

Концепт Mitsubishi XFC відрізняється T-подібною передньою та задньою оптикою, выштамповками з боків, розширеними колісними арками, 20-дюймовими колісними дисками, камерами заднього виду (замість звичайних дзеркал). Щоправда, серійна версія відрізнятиметься від свого концепту. Так, наприклад, серійна версія має звичайні дзеркала заднього виду, а не камери. Крім того, колісні диски будуть меншими.

Mitsubishi у 2023 році почне продавати новий кросовер XFC

У салоні встановлений єдиний блок, що поєднує віртуальну панель приладів та дисплей інформаційно-розважальної системи. Ще два дисплеї знаходяться у передніх стійок – на них виводиться зображення із зовнішніх камер.

Mitsubishi у 2023 році почне продавати новий кросовер XFC

Цей новий кросовер першим серед усіх моделей Mitsubishi отримає новий режим керування "Wet". Цей режим забезпечить безпечну подорож навіть на дорогах, залитих раптовою зливою. Крім того, цей концепт має інші режими водіння (Normal, Gravel, і Mud).

Mitsubishi почне продавати Mitsubishi XFC у 2023 чи 2024 році. Спочатку він з'явиться в Азії, а потім, можливо, і на інших ринках.

Mitsubishi у 2023 році почне продавати новий кросовер XFC

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що у Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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