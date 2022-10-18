Українці стали рідше купувати дизельні євробляхи – відомо чому

За даними Інституту досліджень авторинку, у вересні 2022 року в Україну ввезли 5 100 б/в автомобілів з дизельним двигуном. Частка дизельних автомобілів серед усіх ввезених до нашої країни вживаних машин становила 31,5%.

Українці стали рідше купувати дизельні євробляхи – відомо чому

Потрібно сказати, що українці вже четвертий місяць поспіль менше купують за кордоном б/в автомобілі з дизельним двигуном. Експерти Інституту досліджень авторинку пояснюють це тим, що після скасування безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах акциз на дизельні автомобілі вдвічі більше, ніж на бензинові машини. Саме тому українці стали рідше купувати та розмитнювати дизельні євробляхи.

У вересні 2022 року в Україну також ввезли 8 400 б/в автомобілів з бензиновим двигуном, 885 машин з ГБО, 421 автомобілів з гібридною силовою установкою та 1 300 б/в електромобілів.

Українці стали рідше купувати дизельні євробляхи – відомо чому

Українці стали частіше купувати вживані електромобілі за кордоном через проблеми з паливом в Україні. Цьому також сприяє те, що на електрокари немає податків на імпорт. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключив можливості нової паливної кризи в нашій країні і тому закликав українців купувати електромобілі.

Нагадаємо, найближчими роками в Україні з'явиться державна мережа зарядних станцій для електромобілів. Її створить Енергоатом.

Раніше стало відомо, що "Запорожець" із пробігом 45 км продають за 50 000 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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