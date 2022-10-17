Лайфхак для водіїв: У якій каністрі потрібно зберігати бензин

Багато українських автомобілістів в умовах війни запасаються бензином, і правильно роблять, адже від нової паливної кризи немає страховки. Сьогодні ми розповімо про те, в чому зберігати бензин та як правильно це робити.

Лайфхак для водіїв: У якій каністрі потрібно зберігати бензин

Термін зберігання бензину

В Україні бензин повинен мати гарантійний термін зберігання не менше ніж 6 місяців, але не більше 1 року. Термін зберігання спеціальних бензинів становить 5 років (це бензин для ЗСУ, Державної служби надзвичайних ситуацій). Але у відкритому продажу спеціального бензину немає.

Тобто бензин А-95 у каністрі через шість місяців може втратити свої характеристики, зменшити октанове число.

Металеві чи пластикові каністри?

Найкраще зберігати бензин у металевих каністрах при температурі 15-20 градусів (наприклад, у оглядовій ямі або у льоху). Вони повинні бути щільно закритими та не піддаватися впливу ультрафіолетових променів.

Звичайно, можна зберігати бензин і у пластикових каністрах, які призначені для нафтопродуктів. Але в такій тарі він зберігатиметься лише 3-6 місяців.

Лайфхак для водіїв: У якій каністрі потрібно зберігати бензин

Слід зазначити, що пластикові каністри для нафтопродуктів важать приблизно 2 раза більше, ніж звичайні пластикові каністри. Каністру під бензин роблять із спеціального пластику. Врахуйте, шорсткий корпус означає, що каністру робили не під бензин. Якщо каністра легко проминається під тиском руки, то під бензин вона не підходить.

Звичайно, можна зберігати бензин і у великих пластикових пляшках з-під води (5-6 літрів), але недовго. Перед переливанням бензину переконайтеся, що у них не залишилося вологи.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що в Україні взимку не буде проблем із постачанням морозостійкого дизельного палива.


Максимов Віталій, Тудей





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