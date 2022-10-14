Ціни на пальне в Україні: коли вони знизяться

В Україні зростання цін на пальне відбувається через військове вторгнення РФ , бойові дії та інші вагомі фактори. Експерти пояснили, чи очікує Україну дефіцит пального та які будуть ціни на нього. Про це пише видання 24 auto.

У найближчій перспективі українців чекає поступове підвищення цін на пальне. За словами паливного експерта Сергея Куюна, ресурсів повністю вистачає.

«Навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу. Тому сплеск продажів на АЗС 10 жовтня потішив ринок», – наголосив він.

Куюн констатує тенденцію зростання цін на пальне в Україні і пояснює чому вона підсилиться.