Ціни на пальне в Україні: коли вони знизяться

Роз'яснення дали експерти.

Ціни на пальне в Україні: коли вони знизяться
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В Україні зростання цін на пальне відбувається через військове вторгнення РФ, бойові дії та інші вагомі фактори. Експерти пояснили, чи очікує Україну дефіцит пального та які будуть ціни на нього. Про це пише видання 24 auto.

У найближчій перспективі українців чекає поступове підвищення цін на пальне. За словами паливного експерта Сергея Куюна, ресурсів повністю вистачає.

«Навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу. Тому сплеск продажів на АЗС 10 жовтня потішив ринок», – наголосив він.

Куюн констатує тенденцію зростання цін на пальне в Україні і пояснює чому вона підсилиться.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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