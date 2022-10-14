В Україні стало більше ділянок доріг з радарами TruCAM

В Україні з'явилося 9 нових ділянок доріг, де швидкісний режим патрульні поліцейські контролюють за допомогою лазерних радарів TruCAM. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції.

Крім того, змінено 4 дільниці, на яких патрульні поліцейські використовують лазерні американські радари TruCAM.

Загалом, зараз на 229 ділянках доріг за дотриманням швидкісного режиму стежать 137 радарів TruCAM. Вони встановлені там, де найчастіше трапляються ДТП з вини водіїв, що перевищують швидкість.

Потрібно сказати, що в областях, де тривають активні бойові дії, правоохоронці не контролюють швидкісний режим. Це такі області, як Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Херсонська та Харківська.

Нагадаємо, в Україні в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ з метою безпеки відключили систему автофіксації порушень правил дорожнього руху. Проте, вже у травні її знову включили, оскільки побільшало смертельних ДТП, вчинених з вини водіїв-лихачів.

Раніше ми розповіли про те, у якому разі українські водії можуть не сплачувати штраф за перевищення швидкості. Про це йдеться у рішенні Шостого апеляційного адміністративного суду.