ТОП-5 популярних кросоверів в Україні від 6000 доларів

В Україні на вторинному автомобільному ринку так багато різних кросоверів, що часом покупцям важко зробити правильний вибір. І з кожним роком паркетників стає дедалі більше. Сьогодні ми розповімо про 5 найкращих кросоверів з повним приводом, які зараз можна купити в Україні за ціною від 6000 доларів.

Skoda Yeti

Компанія Skoda випускала компактний кросовер Skoda Yeti (див. фото вгорі) з 2009 по 2017 рік. Дехто може сказати, що в нього дивний дизайн. Але це, як кажуть, справа смаку. Зате він має багато переваг.

У Yeti дорожній просвіт становить 180 мм (у конкурентів кліренс часто більше). У нього просторий салон та багажник, великий вибір надійних бензинових та дизельних двигунів, надійні коробки передач, повний привід, висока якість, хороші ходові якості, непогана прохідність, великий ресурс вузлів та агрегатів.

Toyota RAV4

Компанія Toyota з 2005 року випускала третє покоління компактного кросовера Toyota RAV4. Його в нашій країні можна купити за ціною від 6 000 доларів.

У Toyota RAV4 дорожній просвіт становить 195 мм. У лінійку двигунів входять надійні бензинові та дизельні агрегати, які працюють із механічною або автоматичною коробкою передач. Найнадійніший мотор - 2,0 л бензиновий потужністю 152 к.с. Привід – повний.

Цей кросовер відрізняється гарною стійкістю, керованістю, довговічною підвіскою.

Mitsubishi Outlander XL

За ціною від 6 800 доларів українці можуть купити Mitsubishi Outlander XL 2007-2012 років випуску. У нього дорожній просвіт становить 215 мм.

Outlander XL оснащується загалом надійними бензиновими та дизельними двигунами, які працюють з механічною, автоматичною коробкою передач або з варіатором. Вже у базової комплектації є великий набір устаткування. Одна з головних переваг цього кросовера – хороші позашляхові можливості. Також слід відзначити комфорт та місткий багажник.

Ford Kuga

Американський кросовер Ford Kuga першого покоління в Україні зараз можна купити за ціною від 8 500 доларів. У нього дорожній просвіт становить 190 мм. У лінійку двигунів входять цілком надійні 2,5 л бензиновий турбомотор (200 к.с.) та 2,0 л турбодизель (136 к.с.), які працюють з надійними 6-ступінчастою механічною або 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

До головних переваг цієї моделі відносяться гарний дизайн і салон, хороші ходові якості, великий ресурс підвіски.

Honda CR-V

Honda CR-V третього покоління можна купити в Україні за ціною від 8 500 доларів. Дорожній просвіт – 185 мм. У нього надійні бензинові та дизельні двигуни, які працюють разом із такими ж надійними 6-ступінчастою механічною або 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Цей кросовер може похвалитися просторим салоном, гарними ходовими якостями, а також довговічною підвіскою.

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