В Україні на АЗС виросли ціни на дизель - скільши коштує популярне паливо

Мережі АЗС в Україні 13 жовтня підняли цін на дизельне пальне. Про це повідомляє «Дело» з посиланням на щоденний моніторинг роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільш суттєво дизпаливо подорожчало в мережі AMIC — на 57 коп/л, до 54,02 грн/л. На АЗС «БРСМ-Нафта» ціна на дизпаливо підвищилась на 33 коп/л — до 52,47 грн/л, в запорізькій ZOG — на 1 грн/л, до 53 грн/л.

Мережі «Нефтек» і «Катрал» підвищили вартість дизпалива на своїх АЗС на 2 грн/л і 50 коп/л — до 55 грн/л і 52,52,99 грн/л відповідно.

Фото 2 — В Україні на АЗС виросли ціни на дизпаливо





Интересные новости
У Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларівУ Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларів
Нова Toyota Crown отримає гібридні версіїНова Toyota Crown отримає гібридні версії
Renault не заперечує проти скорочення своєї частки в альянсі з NissanRenault не заперечує проти скорочення своєї частки в альянсі з Nissan
BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran CoupeBMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe
На українських АЗС падають дорожчає популярне паливоНа українських АЗС падають дорожчає популярне паливо
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні відновили видачу "прав" та реєстрацію автомобілівВ Україні відновили видачу "прав" та реєстрацію автомобілів
"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів
Стало відомо, яка похибка у камер автофіксації швидкості в УкраїніСтало відомо, яка похибка у камер автофіксації швидкості в Україні
Наслідки обстрілів: в Україні припинили видавати посвідчення водіяНаслідки обстрілів: в Україні припинили видавати посвідчення водія
Українські АЗС підняли ціни на автогазУкраїнські АЗС підняли ціни на автогаз
Вже чекають в Україні: Chery показала новий кросовер із "автоматом"Вже чекають в Україні: Chery показала новий кросовер із "автоматом"
Дизпаливо дорожчатиме: оптова ціна зрослаДизпаливо дорожчатиме: оптова ціна зросла
На українських АЗС падають дорожчає популярне паливоНа українських АЗС падають дорожчає популярне паливо
Новий Duster не матиме дизельних двигунівНовий Duster не матиме дизельних двигунів
В Україні створили унікальний бронеавтомобіль для ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости