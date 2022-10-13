В Україні на АЗС виросли ціни на дизель - скільши коштує популярне паливо

Мережі АЗС в Україні 13 жовтня підняли цін на дизельне пальне. Про це повідомляє «Дело» з посиланням на щоденний моніторинг роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільш суттєво дизпаливо подорожчало в мережі AMIC — на 57 коп/л, до 54,02 грн/л. На АЗС «БРСМ-Нафта» ціна на дизпаливо підвищилась на 33 коп/л — до 52,47 грн/л, в запорізькій ZOG — на 1 грн/л, до 53 грн/л.

Мережі «Нефтек» і «Катрал» підвищили вартість дизпалива на своїх АЗС на 2 грн/л і 50 коп/л — до 55 грн/л і 52,52,99 грн/л відповідно.