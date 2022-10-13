Представлено новий Polestar 3 із запасом ходу 480 км

Бренд Polestar, який зараз належить компаніям Geely і Volvo, офіційно представив свій новий електричний кросовер Polestar 3. У нього запас ходу в стандартній комплектації становить близько 482 км.

Представлено новий Polestar 3 із запасом ходу 480 км

Polestar 3 отримав деякі елементи дизайну, взяті у моделей Polestar 1 і 2. Так, у цих моделей однакова п'ятигранна решітка радіатора і фари головного світла з Т-подібними світлодіодними денними ходовими вогнями, що називаються "Молот Тора". Такі фари були використані на деяких моделях Volvo.

Крім того, у Polestar 3 відчувається вплив концепту Precept, який публіці показали у 2020 році.

Представлено новий Polestar 3 із запасом ходу 480 км

Слід зазначити, що у Polestar 3 коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,29. Непоганий показник. Але в деяких електричних кросоверах він кращий. Наприклад, у Mercedes-Benz EQS (0,20), Tesla Model X (0,24) та BMW iX (0,25).

Покупцям Polestar 3 запропонують у двох варіантах – з одним та двома електромоторами. У стандартній комплектації з одним електромотором та літій-іонною батареєю на 111 кВт/год цей кросовер проїжджає 482 км. У версії з двома електромоторами запас ходу помітно більший – 600 км.

Представлено новий Polestar 3 із запасом ходу 480 км

Центральну консоль прикрашає 14,5-дюймовий сенсорний дисплей з операційною системою Polestar Android Automotive нового покоління. У налаштуваннях є вбудовані карти Google Maps, голосовий помічник Google, бездротові оновлення, бездротова функція Apple CarPlay.

Polestar вже почав приймати попередні замовлення на Polestar 3. Його постачання почнеться у другій половині 2023 року.

Представлено новий Polestar 3 із запасом ходу 480 км

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Volkswagen Passat стане гібридним універсалом.


Максимов Віталій, Тудей





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