Renault показав новий електричний фургон Kangoo

Компанія Renault представила новий фургон Renault Kangoo E-Tech Electric. У "живу" його покажуть наступного тижня під час Паризького автосалону.

Renault випускає Kangoo з 1997 року. Перший Renault Kangoo з електричною силовою установкою створено на базі стандартної версії із двигуном внутрішнього згоряння.

Kangoo E-Tech Electric оснащується літій-іонною батареєю на 45 кВт. Вона знаходиться під підлогою задніх сидінь та багажного відділення. З такою батареєю новий французький електричний фургон проїжджає у змішаному циклі 284 км, а у міському циклі – 430 км. Крім того, цей фургон оснащується електромотором потужністю 120 к.с. і 245 Нм крутного моменту.

Потрібно сказати, що об'єм багажника Kangoo E-Tech Electric складає 850 літрів. Якщо скласти задні сидіння, то об'єм багажника збільшиться до 2500 літрів. Це не єдині місця для зберігання. У салоні є кілька відсіків для зберігання. До того ж на даху встановлені рейлінги, до яких можна прикріпити вантаж.

У салоні є інформаційно-розважальна система із 10-дюймовим сенсорним дисплеєм. Також є кілька активних систем безпеки.

Renault почне продавати Renault Kangoo E-Tech Electric у 2023 році. Він конкуруватиме з Citro?n e-Berlingo та Nissan Townstar.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Renault у 2023 році випустить новий кросовер-купе із "генами" Geely.